Norrmejerier säljer mindre mjölk – sänker ersättningen till bönderna

Skånemejerier har vädjat till deras bönder att minska sin produktion eftersom man har ett överskott av mjölk. Situationen ser liknande ut för Norrmejerier där man tydligt märker av att allt färre köper deras mjölk.

– Det är en konsumtionsminskning med höga procent. Konsumenter väljer billigare lågprisprodukter istället, säger Göran Olofsson, styrelseordförande på Norrmejerier.

Mjölken som blir över på Norrmejerier gör man ost eller andra produkter av, något som inte är lika lönsamt.

– Utmaningen är att vi får in samma mängd mjölk varje dag oavsett, säger Göran Olofsson.

Kommer fler sänkningar

Under 2022 höjde Norrmejerier ersättningen till bönderna. Idag får de drygt 5 kronor per kilo man levererar. Under tisdagen beslutar Norrmejeriers styrelse om en ny sänkning som kommer att vara större.

– Vi tjänar mindre pengar nu och vi kommer troligtvis tvingas sänka ersättningen till bönderna flera gånger under våren, säger Göran Olofsson.

Hör Göran Olofsson förklara det tuffa läget och varför ersättning nu sänks i videon.