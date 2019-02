Annika Andersson (C) är på plats under mötet i Örnsköldsvik. Men hon tror inte att Vilhelmina får det nya parlamentet. Foto: SVT

Nu avgörs kampen om Sametingets nya parlamentshus

Ska Sametingets nya parlamentsbyggnad placeras i Vilhelmina, Kiruna eller Östersund?

Beslut om det väntas tas under onsdagen under Sametingets möte i Örnsköldsvik.

– Det är lite pirrigt, säger Vilhelminas kommunalråd Annika Andersson (C).

Annika Andersson är på plats under mötet i Örnsköldsvik. Men hon tror inte att Vilhelmina får det nya parlamentet. – Rent ärligt så är chanserna rätt små. Men det spelar ingen roll. Att vi är en av de tre sista som är kvar betyder mycket för vår stolthet och vårt varumärke. Vi har en historisk kultur och ligger mitt i Sapmi, säger Annika Andersson (C). Beslutet om parlamentsbyggnadens placering är en av punkterna när Sametinget samlas i Örnsköldsvik. Men exakt när beslutet fattas är inte klart, tidigast blir det under onsdagseftermiddagen. Dela Dela

