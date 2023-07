Nu är fotbollsfestivalen igång – 6 000 spelare intar Umeå

295 lag och nära 6 000 spelare intar Umeå under fotbollsfestivalen som inleds under torsdagen. Festligheterna pågår under fyra dagar och enligt cupgeneralen Peter Hugosson Vallgren verkar festivalen ha återhämtat sig bra efter pandemin.

– Vi har nästan 70 lag fler i år jämfört med ifjol, säger han.