Under torsdagen kan det komma 20 centimeter snö – sen drar nya oväder in: – Det är full vinter hos er, fortsätta skotta, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg. Foto: Johan Nilsson/TT

Ny varning utfärdas – kan komma 20 centimeter snö

SMHI varnade redan under kvällen och natten för snöfall efter Västerbottenskusten. Nu har man utfärdat en ny varning. Det väntas snöa mellan 10 och 20 centimeter under torsdagen – och sen kommer nya snöoväder.

– Det kan bli riktigt besvärligt, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall efter kusten då det väntas snöa mellan 10 och 20 centimeter under torsdagen. I kombination med snöfallet kommer det att blåsa sydostliga vindar. I och med snöfallet finns även en risk för halka på vägarna i Västerbotten. – Det är full vinter som gäller. Fortsätt skotta och kör försiktigt, säger Per Stenborg. Även under fredagen kan det snöa en del, men i mindre mängder. – Om inte prognosen ändras. Då kan det komma massor hos er, eller ingenting. Ännu besvärligare oväder drar in Men det tar inte slut där. Under söndag eftermiddag och natten måndag drar ett nytt snöoväder in över Västerbottens kustland. Och då väntas det bli än mer besvärligt. – Då kan det bli riktigt besvärligt. Det blir snöfall, blåst och drivbildning. Men när tar det slut? – Uppe hos er är det snö som gäller. Det är full vinter. Vi är inne i en ostadig period då det bara snöar och snöar och snöar, säger Per Stenborg. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!