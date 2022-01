Nya rekommendationer i Västerbotten – då ska du PCR-testa dig

Men anledning av den höga smittspridningen och det hårda trycket på PCR-test ändrar nu smittskydd i Västerbotten rekommendationerna för vilka som ska PCR-testas. Om någon i familjen har konstaterad covid-19 behöver inte övriga testa sig. Man behöver inte heller göra ett PCR-test om ett snabbtest har visat på covid.

Regionens provtagningskit har tagit slut på flera håll och nu stänger utlämningsställena i Umeå och Skellefteå.

– Det är väldigt många som behöver testa sig just nu, och tyvärr kan det bli tillfällen då provtagningskiten tar slut. Egenprovtagningarna i Skellefteå och Umeå kommer att ha stängt för utlämning under tisdagen, men det går bra att lämna in redan tagna prover, säger Carola Degerman, verksamhetschef närsjukvårdsområde Umeå.

