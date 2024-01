Ökning av inställda bussar i Umeå – nu testas dubbdäck mot halka

Före 2020 tvingades lokaltrafiken i Umeå ställa in bussarna ett eller två tillfällen per vinter. Sedan dess har det blivit oftare – 3-4 gånger per vinter.

Allt fler åker också kollektivt i Umeå. Under hösten har Ultra slagit rekord med över 50 000 resor på ett dygn. Det innebär även att allt fler drabbas när busstrafiken ställs in – oftast på grund av halka.

– Det skapar ju stora problem för resenärerna när vi ställer trafiken och vi måste försöka undvika de här stoppen, säger Fredrik Forsell.

Testar dubbdäck

Kommunen tittar nu på flera tänkbara lösningar för att få busstrafiken att rulla. Vissa busshållsplatser kommer att flyttas på.

– Det sker ju en elektrifiering och den medför utmaningar, man måste fundera om man måste gå från tvåhjulsdrift till fyrhjulsdrift på bussarna, säger Forsell och fortsätter:

– Vi testar även dubbdäck på en av våra elbussar, för att se om det är en väg framåt eller ej.

Tillbaka till 2020

Kollektivtrafikchefen menar att ambitionen är att slippa ställa in trafiken – men att den är svår att nå.

– Noll gånger kan vara en ambition, mer rimligt är att komma tillbaka som det var innan 2020. Vissa vintrar en till två gånger, andra inga stopp.