Oväder drar in över norra Sverige – flera varningar: ”Kommer bli besvärligt”

Under torsdagseftermiddagen kommer ett oväder dra in över norra Sverige. De närmsta dagarna kommer bestå av hårda vindar blandat med snöfall. SMHI har utfärdat tre varningar som gäller under både torsdagen och fredagen. I södra och norra lapplandsfjällen är det en organge varning och i jämtlandsfjällen gäller gul varning.

– Ovädret berör hela Norrland, från Västernorrland och upp till Norrbotten, säger Geitskaret.

– Just nu har vi tre varningar ute och det gäller främst för fjälltrakterna. Där kommer ovädret bli besvärligast, men även i inlandet kan vi mötas av hårda vindar, säger Emma Härenstam, meteorolog på SMHI.

Kan komma halvmeter snö

I södra lapplandsfjället kommer vinden nå stormstyrka och det kan bli upptill 25 meter i sekunden. Norra lapplandsfjället kommer också få tampas med kraftiga vindar och en hel del snöbyar. Längre söderut vid jämtlandsfjällen varnar man för hårda vindar och snöfall drar in.

– Det kan komma stora mängder snö, lokalt upp emot en halvmeter, säger Jannicke Geitskaret, meteorolog på SVT.

Undvik bilkörning: ”Räkna med att bli stående”

Hon uppmanar nu folk att undvika bilkörning under fredagen.

– Undvik att köra på E4 från Örnsköldsvik, upp till Umeå och kanske hela vägen till Luleå. Ge er inte ut om ni absolut inte måste. Och räkna med att det kommer ta betydligt längre tid att ta sig fram. Snöröjarna kommer troligen inte hinna med, säger hon och fortsätter:

– Det kommer bli svårt och besvärtligt. Dessutom är det pålandsvind, det är surt. Förbered er på att bli stånde.

I fjällområdet avråds personer från att ge sig ut då sikten kommer att försämras avsevärt. Det finns även risk för halka när snöbyarna dragit in och risken för förfrysning är stor. På grund av väderläget kan även förutsättningarna för eventuella räddningsinsatser försämras.

Hör SVT:s meteorolog Jannicke Geitskaret i klippet ovan.