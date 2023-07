Hårt tryck på sjukhusen i länet – Nus fortsatt i förstärkningsläge

Under den föregående veckan har Nus tvingats skicka patienter till sjukhusen i Skellefteå och Lycksele. Under söndag eftermiddag och kväll kom ett stort antal nya patienter in i Umeå. Nu går både Norrlands universitetssjukhus, Skellefteå sjukhus och Lycksele lasarett hårt belastade in i veckan.

– Alla avdelningar är belastade. Alla har överbeläggningar. Det är helt enkelt ett hårt tryck på alla akutmottagningar, säger Magnus Hedström.

Förstärkningsläge tills vidare

Trots bristen på vårdplatser runtom i länet är det bara Nus som än så länge befinner sig i förstärkningsläge, vilket de kommer att fortsätta göra tills vidare. Magnus Hedström tror att det rör sig om åtminstone den här veckan.

– Det är spekulationer, men jag tror att förstärkningsläget kommer finnas kvar den här veckan och nästa helg, säger han.

Personal jobbar övertid

Det hårda trycket på sjukhusen i länet har tvingat personal att gå dubbla pass och jobba övertid, och personal har hjälpt varandra bemanna upp mellan avdelningar. Ännu finns dock inte några planer på att kalla in personal som har semester, vilket Brita Winsa menar är en sista åtgärd.

– Det ligger absolut inte någon plan på att kalla in de som har semester, det är bara om det blir ytterligare försämring av läget. Just nu gör vi det vi kan med de begränsade resurser vi har, säger Magnus Hedström.

Ett tufft läge personalmässigt. Så beskrev Britta Winsa, hälso och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, läget redan inför helgen. Se intervjun nedan.