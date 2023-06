Nus går upp i förstärkningsläge – brist på vårdplatser

Mellan den 19 juni och 15 augusti håller primärvårdsjouren i Umeå stängt. Sedan primärvårdsjouren stängde har trycket på akuten ökat, samtidigt som Nus går ner i vårdplatser under sommaren för att personalen ska kunna ta semester. Nu har bristen på vårdplatser blivit så akut att Nus gått upp i förstärkningsläge.

– Vi har ett svårt vårdplatsläge, det är väldigt trångt på sjukhuset, säger Brita Winsa och fortsätter:

– Naturligtvis ser vi över om vi kan få in mer personal som kan jobba extra, men personalen är anstränd.

Tar in vårdplatser på akuten

Under natten till torsdag tvingades Nus för första gången att ta in vårdsängar till akuten, så att patienter som skulle vårdas vidare på sjukhuset fick ligga kvar på akuten eftersom de andra avdelningarna inte hade plats. Extrapersonal behövde även kallas in under natten för att ta hand om de patienter som låg kvar på akuten.

– Det är väldigt ovanligt, jag vet att det har förekommit på andra ställen i landet men vi har inte behövt göra det, så det var speciellt inatt, säger Brita Winsa.

Personal kan behöva kallas in

Enligt Brita brukar veckorna efter midsommar vara svårast för sjukhuset.

– Vi vet att vi kommer befinna oss i förstärkningsläget åtminstone in i nästa vecka, men hur länge beror på hur det utvecklas, säger hon.

Brita Winsa betonar att de gör allt för att patienterna ska få den vård de behöver utan att personalen ska bli överbelastade. Att ringa in personal som är på semester är ett alternativ, men det vill hon undvika in i det sista.

– Vi vill så gärna att vår personal ska få ha semester för det behöver dem, men måste vi så måste vi.