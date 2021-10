Gruvan i Stekenjokk stängde för 33 år sedan – nu utreds en öppning

Företaget Vilhelmina Mineral, som ägs av Bluelake Mineral och som även vill öppna gruvdrift i Rönnbäcken utanför Tärnaby, har i många år försökt få tillstånd att återuppta driften i den nedlagda gruvan i Stekenjokk utanför Klimpfjäll.

För att inte störa rennäringen är företagets plan nu att bryta samt transportera malmen vintertid sex mil sydväst till norska Joma där företaget äger delar av en gruva och ett anrikningsverk.

– Vi försöker utveckla och koordinera Stekenjokkprojektet med Joma-projektet i Norge. Och vi har gjort anpassningar för att minimera bland annat negativ inverkan på rennäringen, säger Bluelake Minerals vd, Peter Hjorth.

Ligger i en känslig miljö

Länsstyrelsen i Jämtland samt Strömsund och Vilhelmina kommun har tidigare sagt ja till gruvbrytningen. På Länsstyrelsen i Västerbotten arbetas det fortfarande med frågan, den delen av gruvan ligger i en känsligare miljö samt i anslutning till ett Natura 2000-område. De två berörda samebyarna i området har dock tidigare sagt nej.

– Länsstyrelsen i Västerbotten har bett oss göra ett fortsatt utredningsarbete och en Natura 2000-utredning. Den har gjorts klar i en första vända och lämnades in i våras. De bad om kompletteringar som vi nu lämnar in under de närmsta dagarna. Vi hoppas och tror att vi har täckt av de frågor de hade och att de tillstyrker bearbetningskoncessionen, säger Peter Hjorth.

Skulle gruvan, som stängdes 1988, återöppnas finns förhoppningar på omkring ett 50-tal arbetstillfällen halvårsvis i Sverige samt 115 årsarbeten på den norska sidan under en 15-årsperiod.