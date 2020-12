Region Västerbotten provtar flest i hela landet

De positiva fallen är spridda över regionen. I Skellefteåområdet minskar antalet fall, likaså i södra Lappland medan en fortsatt ökning av positiva fall finns i Umeåområdet. Tillgången till provtagning och snabb smittspårning är därför viktiga för att bromsa smittsspridningen.

– I länet provtas flest personer per capita i hela landet. Det nationella rådet är att provta minst 5 procent av befolkningen för covid-19 och när vi tog 13 652 prover under vecka 46 nådde vi 5 procent, under förra veckan provtogs 3,5 procent av befolkningen, berättar smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Fortsatt allvarligt trots trendbrott

Samtliga åldersgrupper minskar något och positiva fall i åldersgrupperna 19–39 år och 40-59 år är nu lika stora rapporterar Region Västerbotten. Cirka tio procent av de som testas positivt tillhör riskgrupp.

– Minskningen visar att vi har förmåga att vända utvecklingen, till exempel är nedgången av antalet fall i Skellefteå ett tecken på det. Samtidigt är vi i ett fortsatt allvarligt läge med hög smittspridning och ett observandum på stigande antal fall i Umeå, berättar Stephan Stenmark som fortsatt manar folk till att testa sig om man har symtom.

De nationella råd som kommer ersätta de lokala i mitten av december kommer vara mer lika än olika berättar Stephan Stenmark.

– Var inställd på att samma grundpriciper gäller – träffa få människor och håll avstånd, säger han.