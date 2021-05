Smittskyddet i Västerbotten: Sluta covid-testa vårdpersonal i kommunerna

Från och med sista maj rekommenderas kommunerna i Västerbotten att sluta med sin covid-screening av vård- och omsorgspersonal. Orsaken är att vaccinationsgraden nu är hög både hos personal och vårdtagare.

I Västerbotten har det gjorts omkring 3 000-3 500 screeningtester av vårdpersonal per vecka under våren. Det har kostat uppemot 5 miljoner per vecka där staten stått för den största delen av kostnaden.

Tidigare har man haft en väldigt bred screening av vård- och omsorgspersonal och personalen har testats två gånger per vecka.

– Nu bedömer vi att vi kan sluta med den. Jag tror att alla kommuner kommer att göra det, även om vissa boenden kanske undantas, säger Maria Marklund, chef för Vårdhygien i Västerbotten.

”Inga ekonomiska motiv bakom”

Det finns inga ekonomiska motiv bakom rekommendationen, men man är lite osäker på hur den kommunala personalen kommer att reagera.

– Jag tror att man både kan tycka att det är skönt att slippa screeningen, men samtidigt tycka att det är otryggt att inte bli testad.

Smittrisken finns dock kvar. Flera fall i Sverige har visat att fullvaccinerade kan smittas igen. Men så fort någon uppvisar symtom så är rekommendationen att testa för covid.

– Har man avslutat provtagningen så ska man också ha möjligheten att snabbt återuppta den om det till exempel uppstår ett lokalt utbrott.