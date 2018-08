Nästan hälften av alla 35-54 åringar drack alkohol mer än 4 gånger i veckan sommaren 2018. Foto: Arkivbild

Kraftig ökning av drickande under sommaren

Under sommaren har nästan varannan person i åldern 35-54 druckit alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare, visar en undersökning gjord av Sifo.

– Många lägger till sig med vanor som är svåra att hantera efter semestern, sen kan man ju fråga sig varför man känner att man behöver dricka mer under semestern just, säger Karin Hagman, vd vid IQ.