Tåg- och flygtrafiken i Västerbotten påverkas av snöfallet i söder – kraftiga förseningar

Under söndagen drog snöovädret in över södra Sverige och det forsätter under måndgen. På Arlanda hinner man inte snöröja mellan alla avgångar – flera avgångar har försenats eller ställts in.

I Västerbotten påverkas avgångar till och från Stockholm på flygplatserna i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina.

– Det är kopplat till snön på Arlanda. Just nu har vi förseningar. Vi vet inte riktigt hur det blir på eftermiddagen, men man har varnat för ännu mer snö på Arlanda, säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef på Umeå Airport och forsätter:

– Börjar dagen med förseningar brukat det hålla i sig resten av dygnet, men det är svårt att veta.

”Får väl gå och hjälpa dem”

I Skellefteå är läget liknande med försenade avgångar. Där har en avgång vid lunch ställts in, enligt Swedavia.

– Snön i Stockholm påverkar oss, de hinner inte snöröja. Vi uppmanar folk att kolla sina avgångar med flygbolagen, men alla drabbade ska få besked, säger Robert Lindberg, vd på Skellefteå flygplats.

Lindberg befinner sig själv i Stockholm och ska flyga hem 17.50.

– Jag är förhoppfull att det ska gå, annars får jag väl gå och hjälpa dem, säger han.

SJ skriver på sin hemsida att tågavgångar mellan Stockholm och Umeå kan påverkas av snöovädret. Snabbtåget som ska anlända vid lunchtid är två timmar försenat i nuläget.