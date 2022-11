Snöfallet påverkar trafiken i södra Sverige

Trafikverket: Tung blöt snö som påverkar väg- och spårtrafik

- Vi har kvar snö i stort sett nerifrån Kalmar och upp mot Norrköping, vidare upp mot Södertälje och framförallt Storstockholm, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson i SVT:s nyhetssändning på måndagsmorgonen.

SJ:s alla regionaltåg mellan Stockholm och Uppsala har ställts in och även andra tåg som skulle ankommit Stockholm C har ställts in.

- Det är ganska tung, blöt, snö. Den påverkar många olika delar, inte bara vägtrafiken utan även spårtrafiken. Det gör att vi är tvungna att glesa ut trafiken, säger Bengt Olsson.