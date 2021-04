Så ser vaccinplanen för Västerbotten ut

Enligt den nuvarande vaccinationsplanen i region Västerbotten räknar man med att ha hunnit vaccinera alla över 18 senast i augusti.

– Just nu vaccinerar vi personer födda 1956 och tidigare samt de som är kvar inom LSS, någon gång under nästa vecka kommer vi börja vaccinera personer födda 1961 och tidigare och sen kommer vi in i fas 3, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i region Västerbotten.