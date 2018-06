Samepolitiker sjunger om metoo – får hård kritik

I tisdags delade bandet Noice Makers en film på gruppen facebooksida som nu väcker starka reaktioner.

I inledningen av videon säger Johansson att han ska framföra en nyskriven låt som han kallar ”Mee too” och säger ”att för den här kommer man väl bli strypt av feministkärringarna men det skiter väl en rocker från Noice makers i”.

I videon som har över 55 000 visningar ses politikern och musikern Lars-Jonas Johansson med gitarr framföra låten där han sjunger om höstens metoo-upprop med textrader som ”Du ska inte ha sex med oss din jävla gris. Jag blev kallad både äckel och svin. De hade rätt att kapa snoppen min. That's true. That's what they call me too”.

”För du ska inte se på mig, du får inte le mot mig, du får inte tilltala mig, men jag har all rätt att anklaga dig. That's true. That's what they call me too”, har fått starka reaktioner.

Flera tar avstånd från videon

Bland de hundratals kommentarerna finns flera som tar avstånd från politikerns video.

En av dem som reagerat kraftigt är Ida Östensson från Umeå som var med och bildade Fatta-rörelsen som bland annat arbetat för en samtyckeslagstiftning.

– Jag kan inte i min vildaste fantasi tro att det finns män som har den uråldriga synen på kvinnor och brottsoffer som framgår i videon. Jag tror att bandet vill provocera när de publicerar en sån här video och jag kanske inte skulle ha reagerat, men jag tror att tystnaden också är farlig, säger Ida Östensson.

Bland kommentarerna finns också flera som både gillar låten.

”Så sant som de är sagt! Underbart!”.

”Tyvärr så sant när drevet går, Superbra låt i motströmmen”.

Partiet har krismöte

Men partikamraten Torkel Stångberg, som också sitter i styrelsen för Landspartiet Svenska samer säger till SVT att styrelsen ska ha ett telefonmöte ikväll för att diskutera videon.

– Jag stödjer inte partiledarens låt och jag tar avstånd från videon, säger Torkel Stångberg.

Stångberg vill inte kommentera om det kan bli aktuellt att avsätta Johansson som partiordförande.

SVT söker Lars-Jonas Johansson för en kommentar.