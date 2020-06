SMHI: Risk för gräsbrand i hela länet

Under torsdagen råder det risk för gräsbrand i hela länet enligt SMHI. MSB uppmanade redan under onsdagen till försiktighet om man ska ge sig ut i naturen.

– Vi är särskilt angelägna nu under pandemin att det inte inträffar några stora händelser som måste hanteras av olika samhällsaktörer parallellt med pandemin. Det är därför viktigt att alla som är ute i naturen tänker sig för, säger Svante Werger från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I och med veckans varma temperaturer och att det fortfarande finns mycket av det torra fjolårsgräset kvar så varnar nu SMHI för gräsbrand i Västerbottens län. Svante Werger från MSB sa under Folkhälsomyndighetens presskonferens på onsdagen att det under det gångna dygnet inträffat minst 31 gräsbränder och 34 skogsbränder runt om i landet. – Det är i huvudsak bra, men det kan också bli problem om vi är så många som vistas i naturen, särskilt när brandrisken är så stor som den är nu. SMHI skriver på sin hemsida att ”stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning”. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!