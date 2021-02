Enligt prognosen kan det bli vindar på kalfjället på mellan 14 och 19 meter per sekund. Under söndagsmorgonen ser det ut att blåsa upp ytterligare och det kan bli vindar på mellan 18-24 meter per sekund.

Enligt SMHI kan det även komma nederbörd i form av snö eller regn.

Vid kusten varnar SMHI också för plötslig ishalka under lördag eftermiddag och kväll.