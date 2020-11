SMHI varnar för stora snömängder – kan komma 30 centimeter i Västerbotten

SMHI har tidigare flaggat för att det kan komma snöfall i stora delar av landet under torsdagen. Nu har man utfärdat varningar för snöfall i Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län.

I Västerbottens kustland har man utfärdat en klass 2-varning. Snöfallet väntas främst under torsdagsdygnet och natten mot torsdag.

– Närmast kusten blir det regn inledningsvis, men det övergår sedan i snö. Det kan komma stora snömängder, säger Marcus Sjöstedt och fortsätter:

– Vintern kommer på en gång. Vi går från barnmark till detta. Det är läge att ta fram snöskyffeln och pulkan.

”Ta det försiktigt i trafiken”

Vad säger du om trafikläget under torsdagen?

– Det kommer bli en hel del problem. Man måste ta det försiktigt om man absolut måste ut ge sig ut i det stökiga vädret.

Utöver snöfallen väntas också friska vindar i större delen av landet.

Kommer snön att få ligga kvar?

– Mycket får nog ligga kvar in i nästa vecka i alla fall. Under helgen väntas ett nytt snöfall dra in över Västerbotten och norra delarna av landet, säger SVT:s meteorolog.