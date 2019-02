Stormen klassas ned i inlandet – men fortsatt varning

Igår uppmättes vindstyrkor på 45 m/s i Stekenjokk. Det är orkanklass. Under lördagen har det under natten och under förmiddagen inte nått samma nivå. Längs kusten var det vindstilla under morgonen, men vinden har tilltagit framåt lunch.

Ovädret som fått namnet Julia väntas nå sin kulmen framåt lördagseftermiddagen. Värst väntas det blåsa i norra Lapplandsfjällen där vinden kan nå orkanstyrka. Men även i södra Lapplandsfjällen klass 2-varnar SMHI för storm. Det är den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen.

”Vinden kan i byarna uppgå till orkanstyrka”, skriver SMHI.

Det innebär att det kan bli mycket svårt att gå upprätt. Vid lös snö blir sikten obefintlig och det är rentav farligt att vistas på fjället.