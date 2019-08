Stort inkomsttapp för fallskärmsklubben i Umeå efter olyckan

Umeå fallskärmsklubb har under några år brottats för att få ekonomin att gå ihop. Efter flygolyckan 14 juli är läget tuffare än någonsin.

Klubben hade en välbokad säsong framför sig. Många tandemhopp var inbokade. Efter olyckan har klubben valt att avboka allt.

– Vi lever mycket på att hoppa tandem. Då får vi in pengar till klubben för att genomföra vår hoppning. Vi hade ett av de bästa bokningslägena någonsin, säger klubbens chefinstruktör Johan Hellström, som poängterar att klubben har ett helt annat fokus för tillfället:

– Just nu känner jag att all energi måste gå till de anhöriga och sorgearbetet. Det är det enda som är intressant just nu, säger Johan Hellström.

Finns stort stöd

Många har ändå hört av sig till klubben och velat hjälpa till med pengar. Det finns ett stort stöd, inte minst från andra fallskärmsklubbar i landet.

– Hela hoppsverige har slutit upp bakom. Privata företag, organisationer och andra undrar hur man kan hjälpa, säger Hellström.

Per-Olov Humla som är ordförande i Svenska fallskärmsförbundet jobbar för och hoppas att klubben ska fortsätta sin verksamhet.

– Vi behöver en ny flygmaskin till exempel. Min största förhoppning är att vi med samlade krafter hjälps åt för att rädda verksamheten, säger han.

Försäkringsfrågan inte löst

Ett nytt flygplan av samma modell som det kraschade kostar flera miljoner kronor. Om klubben får ut något på flygplanets försäkring är ännu oklart.

Enligt Per-Olov Humla inväntar försäkringsbolaget att få orsaken till olyckan klarlagd. De inväntar med andra ord haverikommissionens rapport. Den kan ta upp till ett år.

Men det är inget som i nuläget bekymrar chefsinstruktör Johan Hellström.

– Vi måste få ta farväl av våra kompisar en sista gång innan vi börjar fundera på framtiden.