Svalt intresse för elcyklar i Västerbotten

När Naturvårdsverket under tisdagen släppte sin utvärdering av elcykelpremien visade sifforna sitt tydliga språk. Det är få cyklister i norr som utnyttjat premien, något Ekot var först med att rapportera.

Allra lägst var intresset i Åsele och Haparanda, där hade det bara kommit in 1,4 ansökningar per 1000 invånare. Mer specifikt hade bara fyra Åselebor visat intresse för premien. Även i Dorotea var siffran låg, där hade bara fem personer skickat in en ansökan.

”Finns inte samma cykelkultur i norr”

Vad skillnaden jämtemot södra Sverige beror på är inte helt självklar enligt Erik Geijer på Naturvårdsverkets utredningsenhet.

– Vi gissar att cykelkulturen helt enkelt inte är lika utbredd i norra landet, det finns inte samma cykelkultur i norr. Vad vi däremot kan se är att det inte verkar finnas någon skillnad mellan glest befolkade kommuner och storstäder, säger Geijer.

Elcykelpremien gick att ansöka om under 2018 och betalades ut till 94 000 svenskar.