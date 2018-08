Per Geijer, säkerhetschef på Svensk handel, om rififikupperna i Skellefteå och Umeå. Foto: TT / Privat

Svensk handel: ”Mer avancerade inbrott”

Fyra uppseendeväckande kupper inom kort tid i Skellefteå och Umeå där gärningspersonerna sågat sig in genom taken.

– Sättet man begår inbrott på blir mer avancerat, säger Per Geijer, Svensk handels säkerhetschef.