Butiksägaren om rififikuppen: ”Det verkar vara välplanerat”

Natten till onsdagen blev Ica maxi i Skellefteå utsatt för en fräck kupp. Några personer bröt sig in genom taket och sågade sig in till bankomaten.

– De har sågat sig in genom taket och tagit sig in genom en kundtoalett sedan sågat sig in genom nästa vägg in till rummet där bankomaten är, säger Åke Persson, butiksägare.

Tjuvarna fick bråttom

Men när larmet gick fick tjuvarna bråttom. För bara efter några minuter var vaktbolaget på plats.

– Vi vet inte ännu om det har fått med sig något. Polisen har spärrat av området och vi väntar på tekniker nu som ska säkra spår. Vi har också övervakningskameror, säger Åke Persson.

Polisen utreder totalt fyra liknande inbrott som han hänt den senaste veckan i Skellefteå och i Umeå.

– Det är jäkligt otrevligt. De måste ha varit här och rekat innan i butiken. Det här skapar otrivsel, säger Åke Persson.