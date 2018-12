Tonåring misstänks för våldtäkt i Skellefteå

Det var under fredagskvällen som en pojke misstänks ha våldtagit en ung flicka på en fest i Skellefteå. Polisen fick kännedom om brottet sent på fredagen och har under helgen hållit en rad förhör och säkrat vissa spår.

– Under lördagen förhördes målsäganden och framåt eftermiddagen frihetsberövades en person i övre tonåren, säger Lars-Marthin Markstedt vid Skellefteåpolisen till SVT Nyheter.

Polisen har under söndagen och måndagen hållit förhör med pojken som misstänks för våldtäkt mot barn.

Åklagaren begärde pojken anhållen men beslutade att häva anhållandet klockan 11.46 på måndagen. Detta eftersom pojken är relativt ung samt att vid våldtäktsrubricering gäller obligatorisk häktning.

Förnekar brott

Pojken förnekar brott och är fortsatt misstänkt men har tills vidare överlämnats till sociala myndigheter.

Hur går ni vidare nu?

– Vi kommer samla in den tekniska bevisningen samt utföra fler utredningsåtgärder, däribland förhör, säger Markstedt.

Ser ni någon koppling till andra övergrepp i Skellefteå?

– Nej, det gör vi inte.