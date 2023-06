Travhästen Cuba hemma igen efter hundattacken på travbanan

Det var i april i år som Wilma Gerklevs tvååriga sto Cubata blev attackerad av en aggressiv kamphund på travbanan i Umeå. Hästen blev svårt biten och det uppstod ett riktigt tumult i stallet dit Wilma Gerklev styrde hästen för att försöka undkomma hunden.

Hundägaren kom in i stallet och hamnade under hästen och fick föras med ambulans till sjukhus. Till slut lyckades man släpa ut den aggressiva hunden ur stallet och stänga in den. Hunden avlivades senare.

Vet inte hur hästen mår psykiskt

Efter vård på djursjukhuset i Ulltuna utanför Uppsala har nu hästen, två månader senare, fått komma hem till stallet i Umeå igen. De fysiska såren har läkt över förväntan.



– Men det största bekymret är ju hur hennes psyke har tagit det. Vi vet ju inte hur hon kommer att reagera när vi sätter på vagnen igen. Och det är väl det som avgör om vi kommer försöka träna upp henne till travhäst eller ej, säger Wilma Gerklev.