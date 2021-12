Mångmiljonbelopp misstänks ha tvättats i Boliden

En av de åtalade är en kvinna som blivit känd i trakten för sina många fastighetsaffärer. Hon åtalas nu misstänkt för fler fall av grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt i sitt företag.

På ett konto i ett företag hon företräder har det kommit in 13 miljoner kronor från ett bolag i utlandet under ett halvårs tid. Det har även satts in kring fyra miljoner direkt på hennes eget konto.

Före henne yrkar åklagaren på näringsförbud i fem år.

– Huvuddelen kommer från ett bolag registrerat i Bulgarien. Men det betyder inte alltid att pengarna kommer därifrån vill jag förtydliga, säger åklagare Niklas Jeppson.

En annan kvinna verksam i samma företag åtalas också misstänkt för grova skattebrott och bokföringsbrott.

Penningtvätt av mäklare

En mäklare verksam i Luleå har enligt åtalet gjort sig skyldig till flera fjorton fall av näringspenningtvätt.

– Han har upprättat köpehandlingar där han haft skälig anledning att det funnits ett penningtvättsyfte med i transaktionerna, säger åklagare Niklas Jeppson.

Även för honom vill åklagaren se ett näringsförbud i fem år och yrkar dessutom på en företagsbot på en miljon kronor.

Alla tre inblandade har i förhör nekat till brott.