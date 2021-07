30-årsjubilerande Trästocksfestivalen i Skellefteå blir i år mobil och digital

Arrangörsstaben hade riggat för fyra band att spela i Storklinta, Jörn. De hade kört upp all utrustning som krävs med fyrhjuling. Tanken är att genomförandet ska ske som ett liveframträdande som spelas in. Akterna förpackas alltså digitalt och släpps sedan under två veckor i augusti.

– Men det första som hände var ju att vi drabbades av total bremsinvasion där uppe när vi hade riggat, det var som att stå i ett getingbo, berättar Jonathan Norén Brännström som är festivalgeneral.

Så Cornelia Jakobs spelning fick snabbt flyttas till perrongen i Jörn istället.

– Sen har vi också varit och spelat in på kanotudden i Ursviken, säger Jonathan Norén Brännström.

Där spelade lokala band som the Barons court, No lemon och Justina från Piteå. Framöver blir det också band som ska ut i Bastuträsk skogar för att göra ett framträdande.

Under fredagen gjordes inspelningar vid gårdsmejeriet Svedjan ost vid Storkågeträsk med bland andra Lucy Blues.

– Från början kändes det frustrerande att inte kunna genomföra Trästock som vanligt, jag menar vi har ändå planerat för vårt 30-årsfirande sen 2018, men nu blir det så här och det blir nåt annat och också bra. Men nästa år, då blir det stort på Nordanå!