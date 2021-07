Västerbottens museum har haft stängt under sex månader under de senaste tolv månaderna. Trots ett tufft år kommer utställningar, konferenser och framförallt en efterlängtad julmarknad på Gammlia i Umeå att arrangeras under 2021.

– Vi hoppas på att vi hittar både trogna besökare och några nya som under pandemin hittat oss på den digitala vägen, säger Ulrika Grubbström, länsmuseiechef i Västerbotten.

I klippet berättar Ulrika Grubbström om det gångna museiåret.