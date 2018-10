Ung man skadad – misstankar om försök till mord och grovt rån

Det var vid 02:32 under natten till söndagen som en man i 20-årsåldern påträffades skadad utomhus i bostadsområdet Ålidhöjd i Umeå. Mannen fördes med ambulans till sjukhus och skadeläget är i nuläget oklart.

Ärendet rubriceras just nu som försök till mord och grovt rån och en större avspärrning har gjorts i området. Polisen har under natten arbetat med ärendet, bland anat med hundpatruller som spårat området. Polisens arbete fortsätter under söndagen med att hålla förhör och knacka dörr.

Man har i nuläget ingen som är frihetsberövad.