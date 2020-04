Ungdomsmottagningens nya app – ska nå hela länet

Möjligheten att prata med anställda på ungdomsmottagningen via videosamtal har funnits sedan 2017, men då via Region Västerbottens app. Nu finns en egen för just ungdomsmottagningarna i länet.

– Nu är det lättare att hitta appen. Och den är väldigt fin, säger Eva Holmberg.

Målet för 2020 är 500 besök i appen. Men så här i coronatider förväntar man sig fler besök än så, enligt Eva Holmberg.

– Det här gör det lättare att få kontakt oavsett var man bor. Nu har man sin ungdomsmottagning i fickan. Och alla ungdomar och frågor är välkomna.

