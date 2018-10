Snöfall väntas under tisdagen och onsdagen i norra Sverige. Vädret börjar bli ”lite lurigt”, säger SVT meteorolog Per Stenborg. Foto: SVT/TT/Johan Nilsson

Varning för snöfall i norr: ”Nu får man se upp”

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för snöfall i Norrbottens inland under tisdagen. Området väntas nå Västerbotten under natten.

Även dalafjällen kan få snö, enligt SVT meteorolog Per Stenborg.

– Nu har vi kommit så pass långt in på hösten att nu får man se upp. Det börjar bli lite lurigt, säger han.