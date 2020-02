34-åring döms för brutalt knivmord i Mellansel

Det brutala knivmordet begicks under natten mot den 23 september på ett asylboende i Mellansel. 34-åringen gick plötsligt till attack mot sin 44-årige rumskamrat som låg i sin säng. 34-åringen anföll beväpnad med en kniv i varje hand. 44-åringen avled på plats av flera knivhugg, bland annat i bröstkorgen.

Erkände direkt

En tredje rumskamrat flydde ut ur rummet och larmade polis och ambulans. 34-åringen kunde gripas kort efter dådet. Han satt då vid sitt köksbord med en bibel, en kniv och en mobiltelefon framför sig. I polisförhör erkände mannen direkt och beskrev gärningen som att han ”slaktade som en gris”.

En av knivarna som 34-åringen använde. Foto: Ur polisens förundersökning

Uppträdde förvirrat

Under utredningen och rättegången har den 34-årige mannen gett ett mycket förvirrat intryck. Under det första förhöret får han frågan varför han dödat mannen och svarar då ”Ärligt talat så kan jag inte svara på den frågan”. Han ställer sig också upp under förhöret och gör huggande rörelser i luften. Senare säger han att motivet varit att mannen tafsat på hans fru och barn och innan förhöret är slut har motivet ändrats till att han blivit ursinnig av att 44-åringen druckit ur hans mugg. Han har sedan omväxlande nekat och erkänt mordet.

Döms till vård

Av den rättspsykiatriska undersökning som 34-åringen genomgått framgår att han begått mordet under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Ångermanlands tingsrätt dömer honom därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han ska också betala drygt 170 000 kronor i skadestånd till brottsoffrets anhöriga. Dessutom beslutar rätten att mannen ska utvisas ur riket.