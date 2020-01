Mordåtalad ändrade sig – erkände mordet i Mellansel

Mordet vid flyktingsförläggningen i Mellansel inträffade i slutet av september förra året.

Under rättegången berättade den 35-årige mannen, enligt allehanda.se, att han han flyttat från Boden till Mellansel under försommaren och att han delade lägenhet med tre andra män från olika länder. Den som senare kom att mördas flyttade in i huset bara ett par dagar innan mordet.

Nyinflyttad

I rätten berättade mannen att han inte kände den nyinflyttade, men visste från vilket land han kom ifrån. Tidigare har han han nekat till mordet men plötsligt kom nu erkännandet inför de församlade i Ångermanlands tingsrätt.

Under mordnatten hade han väckts av ett ljud, berättade mannen. Beväpnade med två knivar gick han till rummet där mannen låg i sin säng och sov.

– Jag tog knivarna och började skada honom. Jag vet inte vad som motiverade mig. Jag har aldrig dödat någon förut, berättade han enligt Allehanda i tingsrätten.

– Jag var inte arg, jag hade en känsla som jag inte kan beskriva.

Rättegången fortsätter

Rättegången vid Ångermanlands tingsrätt fortsätter under fredagen.

Den mordåtalade mannen har också åtalats för att ha knivhotat ytterligare en person men den delen av rättegången har inte kunnat genomföras fullt ut eftersom offret inte kom till rättegången.