Äldre kvinnor utsatta för brott

Polisen har fått in två anmälningar om män som trängt sig in i bostäder hos äldre ensamma kvinnor under lördagsförmiddagen.

Det ena fallet inträffade i Ramvik norr om Härnösand, där en man ska ha ringt på hos kvinnan och bett att få växla pengar. Enligt anmälan ska mannen ha sökt runt i hall och sovrum, men lämnade lägenheten när kvinnan höjde rösten åt honom.

Den andra fallet gäller en kvinna i Ånge som berättar ungefär samma sak: en man knackar på och vill växla en tio-krona. När hon öppnar dörren tränger han sig in i bostaden.

Kvinnan uppger att hon saknar en guldring efter händelsen som inträffade vid 12-tiden, några timmar efter anmälan från Ramvik kom in till polisen.

Enligt SVT Nyheter Gävleborg har liknande händelser anmälts i Söderhamn och Harmånger tidigare i veckan. Där stals pengar och värdesaker.

Det är oklart om brotten har något samband. Polisen har i nuläget ingen misstänkt.

På polisens hemsida finns tips om hur man skyddar sig mot stöld i hemmet.