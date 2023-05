Allt fler simmare men in i det sista tvekar älgarna – se typexemplet från årets säsong

Under den stora älgvandringens sista dag kunde man se ett beteende som varit vanligt under årets säsong. En älg som går ut på isen, tittar länge över vattnet och sedan vänder och springer in i skogen.

– De väjer för iskanten och går tillbaka, förklarar experten Göran Ericsson, professor på institutionen för vilt på SLU.

I videon visas sekvensen med älgen. Göran Ericsson berättar också varför älgarna helst simmar över just vid Kullberg, trots att det finns möjlighet att gå torrskodd över älven på andra håll.