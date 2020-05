Åtta döda på äldreboenden i Kramfors – smittan kom från ett sjukhus

Det var redan i början av april som coronaviruset tog sig in på ett äldreboende i Kramfors. Smittspårning har nu visat att viruset med stor sannolikhet kom in i äldrevården via en patient som vårdats för en annan åkomma på ett sjukhus i länet.

- Vi var ju den första kommunen i länet som drabbades av smittan, men vi är glad att vi har kompetent personal som varit uppmärksam på smittan, konstaterar Inger Bergström, chef för välfärdsförvaltningen i Kramfors.

Åtta avlidna

Man tror att smittan spred sig vidare till tre olika äldreboenden, bland annat Viktoriagården, och ett antal äldre blev sjuka. Enligt Kramfors kommun har åtta personer avlidit på två av boendena.

– Ett av boendena är friskförklarat, där finns ingen smittad längre, säger Inger Bergström.

Samtidigt menar en person med mycket god insikt i situationen att mörkertalet troligen är betydligt högre och menar att ett 30-tal personer kan ha avlidit i covid-19 men att det inte kommer att kunna bekräftas eftersom de personerna aldrig testats.

Bristande rutiner

Enligt smittskyddsläkaren i Västernorrland, Hans Boman beror smittspridningen i Kramfors på bristande hygienrutiner.

– Hur kan han säga så? Det låter märkligt. Personalen har ju fått riktlinjerna från regionen och jag kan inte tänka mig att de inte följer dem, säger Marianne Persson, sektionsordförande Kommunal i Kramfors.

– Däremot sa vi ju tidigt att man inte skulle låna ut personal mellan boendena. Då lyssnade som inte, men nu har dom ändrat sig. Och det ser man ju nu att på de ställen man inte lånat ut personal där är man smittfria.

Tagna på sängen

Inger Bergström i sin tur berömmer sina anställda. Hon beskriver hur de togs på sängen och hur ensamma de kände sig som enda kommunen i länet med känd smitta i äldreomsorgen.

– Det var den 19 mars fick vi besked från regionen att det var vi som skulle stå för kohortvården innan dess var ju informationen att alla med covid-19 skulle vårdas på sjukhus. Så vi hade bara en vecka på oss att förbereda oss, införa rutiner och tolka rekommendationer. Nu har det lugnat ner sig och vi har vi ordning på allting, säger hon.