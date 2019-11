Även Sollefteåföretagaren överklagar domen i Kindbergmålet

Advokat Jonas Granfelt som är Sollefteåföretagarens försvarare skriver i sin inlaga till Ångermanlands tingsrätt att hans klient ansluter sig till vad de övriga åtalade i målet anfört.

Han skriver att de gärningar hans klient anklagas för inte är styrkta i tingsrättens dom och därför ska den ogillas. I och med det ska han också befrias från skadeståndsskyldighet och beslutet om näringsförbud, skriver advokaten.

”Rättegångsfel”

Jonas Granfelt pekar bland annat på att åklagaren under sitt slutanförande förde in ytterligare förutsättningar som inte avhandlats tidigare under huvudförhandlingen, och som advokaterna i målet därmed ”inte haft anledning att särskilt rikta in försvaret mot../...Detta torde utgöra ett grovt rättegångsfel.”

Granfelt menar att rättegångsfelet gör att hovrätten bör undanröja den fällande domen och återförvisa målet till tingsrätten för ny bedömning.