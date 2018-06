Det här är ett axplock av kommentarerna om råttinvasionen som finns på Sundsvalls kommuns facebooksida. Det vimlar av vittnesmål om närgångna råttor och de flesta efterlyser omedelbara åtgärder:

”Det är en jävla SKANDAL för oss som bor här. Kan inte sitta ute på utemöbeln med dörren öppen eller vädra ett fönster för att då har man råttor i huset. Hela sommaren blir förstörd för oss boende.”

”Det är fruktansvärt. De är överallt, stora som as och de är runt husen, vi tror att vi har en i väggen nu och det låter och rasslar och man är livrädd att den ska komma in. Igår låg det en och skrek under bron.”

”Fy vad fruktansvärt, som en mardröm. Otroligt att det gått så långt.”

”Men så hemskt, fy!”

”Barnen på min sons dagis får inte sova eller äta mellis ute längre pga råttorna.”

”Idag hittade vi en råtta under sparklådan i köket och undrar om det är till kommunen vi ska skicka räkningen på den akuta åtgärden..”

”Nu måste kommunen agera med bestämda åtgärder..”

”Fy vad äckligt! Hoppas de inte sprider sig till Matfors bara... bläääää”

”Var precis och slängde skrot i Johannedal och det kryllade av ganska orädda storråttor”

”Stora som katter och inte ett dugg skygga.”