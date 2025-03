Domsjö fabriker släppte ut för mycket fosfor – så påverkar det Öviksborna i sommar

När fosfor, som är gödsel, släpps ut i vattnet under årets kallare månader ansamlas ämnet i väntan på vackert väder. När värmen stiger smäller fosforn till explosionsartat och kan orsaka giftig algblomning.

Det är vad som kan hända i sommar, enligt Dan-Erik Lindberg, kommunbiolog på Örnsköldsviks kommun, med anledning av det ökade utsläppet från Domsjö fabriker.

– Domsjö fabriker ligger egentligen på en olyckligt vald plats. Samtidigt tar Moälvens flöde med sig mycket av utsläppen till havet, som där späds ut och då märks inte så stor påverkan.

– Problemet med fjärden är att det är en relativt sätt liten vattenvolym, under sommaren och vintern när det är lite flöde i Moälven så trycks inte skiten ut, då blir det större risk för skador i den här miljön.

Stora utsläpp över tillståndet

Domsjö fabrikers utsläppstillstånd till vatten uppnår idag till max 50 kilo fosfor per dygn. I genomsnitt har utsläppet legat på 59,3 kilo istället. Under mars 2024 låg utsläppet på 79.4 kilo per dygn.

När det är mycket fosfor växer växterna snabbt, alger som växer till ytan kan då blockera ljuset för bladväxter och andra växter. Det gör att det inte blir någon växtlighet, vilket påverkar till exempel fisket, mycket.

– Skulle Sverige hamna i krigstider behöver vi ha en bra livsmedelsförsörjning som exempelvis fiske, och det kan vi inte ha på ett bra sätt om vi inte tar hand om våra vatten, säger Dan-Erik Lindberg.

Domsjö fabriker: ”Kommer inte hända igen”

Mattias Dahlbäck är chef över hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet vid Aditya Birla, Domsjö fabriker.

– Vi har haft driftstörningar under året i bioreningen, vilket gjort att vi behövt satsa mer fosfor, för att få biologin att må bra och fungera. Av någon anledning som vi inte vet så har biologin störts.

Nästa steg är att se om polisen väljer att utreda det misstänkta miljöbrottet eller inte.

– Vi har uppfattningen att det inte kommer att hända igen då vi har förbättrat analysen fosfor, vi har bättre koll på hur mycket vi doserar och släpper ut, säger Mattias Dahlbäck.