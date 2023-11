Efter regnkaoset: Tågen rullar igen

Det intensiva regnandet under helgen ledde till att avgångarna mellan Sundsvall och Härnösand ställdes in under söndagen. Även trafiken till och Umeå samt till och från Stockholm har också påverkats.

Men under måndagsmorgonen går persontrafiken åter genom länet. Dock med vissa förseningar; avgången från Sundsvalls central mot Umeå klockan 07.13 till exempel är framflyttad till klockan 08.00 preliminärt.

Enligt Trafikverkets webbplats ska också trafiken i västlig riktning till och från Ånge/Östersund också gå som normalt under måndagen.