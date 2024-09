Axel Lindqvist tvingas betala för sin plats i alpina landslaget – förbundets ekonomi ansträngd

Träningsgrupp 1

Damer: Sara Hector (A), Anna Swenn-Larsson (A), Hanna Aronsson Elfman (B), Hilma Lövblom (B), Lisa Nyberg (B), Cornelia Öhlund (B), Moa Boström Müssener (B).

Herrar: Kristoffer Jakobsen (A), Fabian Ax Swartz (B), William Hansson (B), Emil Pettersson (B).

Träningsgrupp 2

Damer: Estelle Alphand (B), Liv Ceder (B), Elsa Fermbäck (C), Liza Backlund (C).

Emelie Henning var ursprungligen i denna grupp men avslutade karriären i augusti.

Herrar: Mattias Rönngren (B), Adam Hofstedt (C), Gustav Wissting (C), Axel Lindqvist (C).