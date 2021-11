Länsverksamhetschefen om förlossningsvården i Västernorrland: ”Läget är inte allvarlig idag”

Totalt 22 barnmorskor har under ett och ett halvt års tid sagt upp sig från Sundsvalls sjukhus. Problem hos förlossningsvården skall ha funnits under en längre period men enligt länsverksamhetschef Helena Dahlin ska det ha förvärrats under coronapandemins tid.

Det har varit svårt att ersätta personal och svårt att ta in ny personal under pandemin.

– Och vi har inte fått någon näring in, vi har inte fått kompetensutvecklas under den här perioden, säger hon.

