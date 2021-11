Färre dagar med dålig luft i Sundsvall – flera orsaker bakom

Varje kommun är skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft följs i kommunen. Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU

Det finns framförallt två olika typer av luftföroreningar som mäts: partiklar och kvävedioxider.

Partiklar

Partiklar kommer främst från asfalt som rivs upp av dubbdäck. Höga halter av partiklar uppkommer i huvudsak under vår och höst, när många kör med dubbdäck trots att gatorna är torra. Under sommaren och vintrar, när det är snö och is på gatorna, är partikelhalterna låga.

Partiklar som är mindre än 10 mikrometer (en hundradels millimeter) är så små att de kan tränga in i lungblåsorna. De kan orsaka en lång rad olika skador, bl.a. astma, lungcancer och hjärtsjukdomar. Miljökvalitetsnormen är 50 µg/m³ (mikrogram per kubikmeter) i dygnsmedelvärde. Miljömålet är 30 µg/m³.

Kvävedioxid

Kvävedioxid (NO2) bildas vid förbränning. Det är luftens kväve och syre som reagerar. Dieselmotorer, som arbetar med luftöverskott och högre tryck släpper ut mer kvävedioxid än bensinmotorer. Särskilt lastbilar och bussar orsakar höga utsläpp av kvävedioxid. De högsta halterna i gatumiljön uppkommer vintertid, när det är klart och stilla väder och utsläppen inte sprids eller blåser bort.

Kvävedioxid är en av flera olika kväveoxider som bildas vid förbränning. Kväveoxid (NO) och lustgas (N2O) är andra kväveoxider. Kvävedioxid retar andningsvägarna och kan ge skador på lungorna.

Källa: Naturvårdsverket