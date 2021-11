Lista: Så kan du själv bidra till bättre luftkvalitet

Partiklar

Partiklar kommer främst från asfalt som rivs upp av dubbdäck. Höga halter av partiklar uppkommer i huvudsak under vår och höst, när många kör med dubbdäck trots att gatorna är torra. Under sommaren och vintrar, när det är snö och is på gatorna, är partikelhalterna låga.

Partiklar som är mindre än 10 mikrometer (en hundradels millimeter) är så små att de kan tränga in i lungblåsorna. De kan orsaka en lång rad olika skador, bl.a. astma, lungcancer och hjärtsjukdomar. Miljökvalitetsnormen är 50 µg/m³ (mikrogram per kubikmeter) i dygnsmedelvärde. Miljömålet är 30 µg/m³.

källa: Naturvårdsverket