Fem anhållna för mordförsöket i Örnsköldsvik

Gripandet skedde sent under torsdagen och under kvällen anhölls de av jourhavande åklagare. De är i dagsläget på sannolika skäl misstänkta för för försök till mord, medhjälp till försök till mord, grov misshandel och medhjälp till grov misshandel.

De fem anhållna personer greps inte i Västernorrland utan på en annan plats i landet, uppger polisen.

Det var i onsdags morse som en svårt skadad person sökte skydd på ett bageri i Örnsköldsvik, och i samband med det larmades polisen. I en lägenhet i närheten hittades ytterligare en skadad man. Båda fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador.

Förteget

Sedan dess har gärningsmännen eftersökts av polisen.

Vad som ledde fram till gripandet under torsdagen är polisen hittills förtegen om, men Josefine Perming Tengqvist som är chef för polisens avdelning för grova brott i Västernorrland har tidigare antytt att motivbilden och upprinnelsen till det hela klarnat.

Efter lunch kommer Josefine Perming Tengqvist att ge en kort kommentar till anhållandet, enligt polisens webbplats.