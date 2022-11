Forskare varnar: Hälso- och miljörisker med massa som sprutades in under villa på Alnö Foto: Ylva Holmgren/SVT/Mikael Theorin

SVT kontaktades av en forskare som utrett det material som sprutades in under Tobias Anderssons villa på Alnö. Geopolymer användes i ett försök att rätta till de sättningar som uppstått under byggets gång. Forskaren menar att det finns allvarliga risker för hälsan och miljön.