Försvarsfrågan het just nu – Sollefteå vill ta täten i länet

Efter en lång rad av år med ständiga nedskärningar har Försvarsmakten de senaste åren fått mer pengar och de flesta partier tycks idag vara överens om att det svenska försvaret ska stärkas.

Till helgen är det dessutom dags för årets stora händelse i branschen, den årliga konferensen ”Folk och Försvar” i Sälen. En tillställning som brukar locka till sig de flesta högdjuren inom politik och försvar – under stor mediabevakning.

Den kommande våren blir tung inom försvarspolitiken.

Inför kommunal försvarsgrupp

Så timingen i Sollefteå tycks ju ganska rätt när man nu lanserar en helt ny funktion i kommunen.

En ny kommunal arbetsgrupp bildas just nu där politiker och tjänstemän ska jobba med fokus på just försvarsfrågor.



Kunskaper och kontakter under samma hatt. Tanken är att stärka kommunen i konkurrensen om nya etableringar.

Vädrar morgonluft

– Tanken bakom bildandet av den här nya arbetsgruppen är att vi vet att vi har väldigt goda förutsättningar i Sollefteå för militära etableringar, menar nye kommunalrådet Johan Andersson, Centerpartiet som ska leda den nya försvarsgruppen.

Men pengar till militären och återinförandet av värnplikt har fått många kommuner att vädra morgonluft.

Försvaret växer, och någonstans ska de ju trots allt hålla till, även om de första årens värnpliktsgrupper kommer vara rätt små.

Samarbete med Kramfors

Sollefteå ska nu gå i armkrok med grannen Kramfors när det gäller försvarsfrågor.

Sollefteå, med sin långa tradition av regementen och med tillgång till drygt 3 000 hektar övningsområde i närheten av staden, och Kramfors med inriktning på civilförsvar. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har ju delar av sin verksamhet i kommunen.

Gemensam reklamfilm

Kramfors och Sollefteå har även gjort en gemensam reklamfilm ”Ådalen – ett nav för totalförsvaret i Mellannorrland”.

Nu gäller det att bearbeta rätt personer för att nå målen:

– I slutändan är det här ändå en politisk fråga, så ledamöter i Försvarsberedningen och andra försvarspolitiker blir ju nyckelpersoner i arbetet, säger Johan Andersson.