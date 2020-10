Fortsatt distansundervisning för MIUN-studenter

I mitten av juni tog Folkhälsomyndigheten tillbaka sin rekommendation om distansundervisning på landets högre lärosäten. Istället skulle man följa de allmänna råd som finns för att minska spridningen av coronaviruset.

Men Mittuniversitetet valde redan under hösten att bedriva vad man kallar ”Coronaanpassad campusundervisning”. Det innebär att förstaårsstudenter får vanlig undervisning och resten får distansundervisning, förutom i praktiska moment. Detta har man nu beslutat ska fortsätta även under våren. Bara de som påbörjade studierna under hösten och de som börjar i årsskiftet kommer att få vara på Campus.

Kan inte hålla avstånd

Prorektor Eva Dannetun menar att det skulle vara en omöjlighet att följa de allmänna råden om till exempel avstånd mellan studenterna om man bara öppnade upp.

Fråga är då om undervisningen håller samma klass för de som får forsätta att sitta hemma?

– Ja det är väl tiotusenkronorsfrågan, jag tror att det håller en bra nivå på undervisningen. Men jag tror att det ibland kan vara jobbigt att få bara distansundervisning man måste variera, säger Eva Dannetun.

– Men jag tror att alla känner att har man sökt sig till en utbildning som ska vara på plats så vill man också ha undervisningen på plats, fortsätter Eva Dannetun.

Ingen utbildning – tips från kollegor

De universitetslärare som i vanliga fall inte bedriver sina lektioner på distans har inte fått någon utbildning i detta.

– Inte någon specifik, men de har ju fått tips från sina kollegor och många har erfarenhet från både och. Men det är något som givetvis kan förbättras säger Dannetun.

Elever som behöver extra stöd i den här situationen hänvisar Dannetun till universitetets studiestödsverksamhet. Hon menar också att studenterna alltid kan komma i kontakt med sin lärare.